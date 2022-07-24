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Канчельскис: руководство «Спартака», ну дайте шанс Мостовому! Вы чего, боитесь, что ли?

Канчельскис: руководство «Спартака», ну дайте шанс Мостовому! Вы чего, боитесь, что ли?
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что руководству московского «Спартака» стоит рассмотреть кандидатуру Александра Мостового на должность главного тренера команды. Он считает, что именитый в прошлом футболист справился бы с такой работой.

«Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде всё было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности. Никаких сомнений. У Александра не возникло бы абсолютно никаких проблем. Если захочет, потом и тренерскую лицензию получит.

Руководство «Спартака», ну дайте ему шанс! Вы чего, боитесь, что ли? Правильно, потому что там работают дилетанты и жулики. Они не дают Александру проявить себя на месте главного тренера, боятся этого. А чего боятся? Не понимаю. Лично я думаю, что будет не хуже, а, может, даже и лучше, чем сейчас», — цитирует Канчельскиса Sport24.

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