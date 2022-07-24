Канчельскис: руководство «Спартака», ну дайте шанс Мостовому! Вы чего, боитесь, что ли?

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что руководству московского «Спартака» стоит рассмотреть кандидатуру Александра Мостового на должность главного тренера команды. Он считает, что именитый в прошлом футболист справился бы с такой работой.
«Если бы Мостовой был тренером «Спартака», тогда в команде всё было бы нормально! Он смог бы справиться с работой на этой должности. Никаких сомнений. У Александра не возникло бы абсолютно никаких проблем. Если захочет, потом и тренерскую лицензию получит.
Руководство «Спартака», ну дайте ему шанс! Вы чего, боитесь, что ли? Правильно, потому что там работают дилетанты и жулики. Они не дают Александру проявить себя на месте главного тренера, боятся этого. А чего боятся? Не понимаю. Лично я думаю, что будет не хуже, а, может, даже и лучше, чем сейчас», — цитирует Канчельскиса Sport24.
- 24 июля 2022
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