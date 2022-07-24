Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Енисеем»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о поражении команды от «Енисея» (2:3) в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2. После этого выравняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма. Но, к сожалению, стандарт соперник реализовал, а мы не использовали возможности, которые у нас были.



Игра в манеже? Я сейчас не хочу об этом говорить глобально. Мы проиграли, и любые оправдания не действуют, но в целом, мне кажется, если у нас огромные требования даже к стадионам для межрегиональной Юношеской футбольной лиги, и качество полей и всё прочее, то в июле играть в манеже… Я и до игры говорил, что, по мне, это гиперстранно», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.