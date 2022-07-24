Идову: болельщики против Fan ID. Надо сделать всё возможное, чтобы они ходили на футбол
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Защитник подмосковных «Химок» Брайн Идову после разгромной победы в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Пари Нижний Новгород» (3:0) высказался о бойкоте матчей команды болельщиками из-за внедрения системы паспорта болельщика (Fan ID).
«Если не будут оформлять Fan ID, не будут приходить. Посмотрим, что будет дальше. Болельщики против. Надо сделать всё возможное, чтобы они ходили на футбол», — передаёт слова Идову корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
По итогам двух сыгранных туров «Химки» располагаются на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав четыре очка. «Пари Нижний Новгород» с одним очком идёт на 13-й строчке в таблице.
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