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Главный тренер «Торпедо»: думаем над усилением, но пока состав такой, какой есть

Главный тренер «Торпедо»: думаем над усилением, но пока состав такой, какой есть
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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рассказал о возможном усилении московской команды.

«Мы сейчас думаем над усилением, но пока состав такой, какой он есть. С моей стороны нет смысла что-то говорить. Был ряд ошибок, которые нельзя допускать. Ребята мастеровитые в РПЛ, моменты из ничего превращают в голы, получили два пенальти. Над усилением будем думать», — передаёт слова Бородюка корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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