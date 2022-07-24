Пивоваров рассказал, какой результат будет положительным для «Динамо» на 100-летие клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что на столетие команды в клубе хотят повторить результат прошлого сезона.

«Вы видите, что происходит, — ситуация далека от стабильности. Но, как я уже говорил, мы хотим сохранить вектор развития и повторить тот результат, который был в прошлом сезоне. Может быть, замахнёмся на более высокие цели», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.