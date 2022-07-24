Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пивоваров рассказал, какой результат будет положительным для «Динамо» на 100-летие клуба

Пивоваров рассказал, какой результат будет положительным для «Динамо» на 100-летие клуба
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что на столетие команды в клубе хотят повторить результат прошлого сезона.

«Вы видите, что происходит, — ситуация далека от стабильности. Но, как я уже говорил, мы хотим сохранить вектор развития и повторить тот результат, который был в прошлом сезоне. Может быть, замахнёмся на более высокие цели», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022