Роман Широков положительно оценил игру «Локомотива» в ничейном матче с «Ростовом»

Бывший российский футболист Роман Широков оценил игру московского «Локомотива» в матче второго тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).
«Отличная игра. «Локомотив» здорово действовал в первом тайме, правда, моментов мало создал. При потере мяча сразу его отбирали, здорово напрягали. «Ростову» повезло, что он забил. Матч «Локомотив» — «Ростов» — один из самых хороших в туре. Ждём «Зенит» — «Локомотив», игра обещает быть интересной», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На пятой минуте забил нападающий «Ростова» Николай Комличенко, ему ассистировал полузащитник Даниил Уткин. На 35-й минуте пенальти в ворота «Ростова» реализовал хавбек Антон Миранчук. С 65-й минуты «Локомотив» играл в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил полузащитник Алексис Бека-Бека. На 88-й минуте после ошибки вратаря «Локо» Даниила Худякова мяч забил хавбек «Ростова» Уткин. На 90+4-й минуте полузащитник железнодорожников Константин Марадишвили нанёс результативный удар через себя.
- 24 июля 2022
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