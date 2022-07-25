Керк: чемпионство «Локомотива»? Всё возможно. Почему нет?
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Нападающий «Локомотива» Гирано Керк не исключил, что московская команда сможет стать чемпионом России.
«Чемпионство «Локомотива»? Всё возможно. Почему нет?» — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
В первых двух турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) команда Йозефа Циннбауэра набрала два очка. Сначала железнодорожники поделили очки с «Нижним Новгородом» (1:1), а затем с «Ростовом» (2:2), отыгравшись в добавленное к матчу время. Сейчас у «Локомотива» два очка и 11-я строчка в турнирной таблице чемпионата страны.
26-летний Керк в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах, проведя на поле все 180 минут, но не отметился результативными действиями. Соглашение Гирано с «Локомотивом» истекает в 2025 году.
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