Керк: чемпионство «Локомотива»? Всё возможно. Почему нет?

Нападающий «Локомотива» Гирано Керк не исключил, что московская команда сможет стать чемпионом России.

«Чемпионство «Локомотива»? Всё возможно. Почему нет?» — передаёт слова Керка корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

В первых двух турах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) команда Йозефа Циннбауэра набрала два очка. Сначала железнодорожники поделили очки с «Нижним Новгородом» (1:1), а затем с «Ростовом» (2:2), отыгравшись в добавленное к матчу время. Сейчас у «Локомотива» два очка и 11-я строчка в турнирной таблице чемпионата страны.

26-летний Керк в нынешнем сезоне принял участие в двух матчах, проведя на поле все 180 минут, но не отметился результативными действиями. Соглашение Гирано с «Локомотивом» истекает в 2025 году.