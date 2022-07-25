Тикнизян поддержал Бека-Бека после удаления в матче с «Ростовом»

Российский защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поддержал одноклубника Алексиса Бека-Бека после удаления в матче с «Ростовом» во второму туре Российский Премьер-лиги. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.
«К сожалению, когда я появился на поле, практически сразу мы остались в меньшинстве. Хочу поддержать Бека Бека. Он поддался на провокацию, это были эмоции, потому что он хочет побеждать, как и все мы. Такое бывает. Нами движет атмосфера на стадионе, дух нашей молодой команды, мы все хотим побежать», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».
Французский полузащитник московской команды был удалён с поля на 65-й минуте за вторую жёлтую карточку. Первую карточку Бека-Бека получил 15 минутами ранее. «Локомотив» сумел избежать поражения в добавленное время.
- 25 июля 2022
-
03:08
-
02:39
-
02:31
-
02:18
-
02:04
-
01:44
-
01:26
-
00:44
-
00:36
-
00:28
-
00:27
-
00:17
-
00:14
-
00:14
-
00:04
- 24 июля 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:51
-
23:51
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:34
-
23:31
-
23:28
-
23:27
-
23:22
-
23:22
-
23:21
-
23:18
-
23:15
-
23:14
-
23:13
-
23:12