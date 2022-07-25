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Тикнизян поддержал Бека-Бека после удаления в матче с «Ростовом»

Тикнизян поддержал Бека-Бека после удаления в матче с «Ростовом»
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Российский защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поддержал одноклубника Алексиса Бека-Бека после удаления в матче с «Ростовом» во второму туре Российский Премьер-лиги. Команды сыграли вничью со счётом 2:2.

«К сожалению, когда я появился на поле, практически сразу мы остались в меньшинстве. Хочу поддержать Бека Бека. Он поддался на провокацию, это были эмоции, потому что он хочет побеждать, как и все мы. Такое бывает. Нами движет атмосфера на стадионе, дух нашей молодой команды, мы все хотим побежать», — приводит слова Тикнизяна «Матч ТВ».

Французский полузащитник московской команды был удалён с поля на 65-й минуте за вторую жёлтую карточку. Первую карточку Бека-Бека получил 15 минутами ранее. «Локомотив» сумел избежать поражения в добавленное время.

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