Роберт Левандовски рассказал о поддержке в «Барселоне»

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о том, как его поддерживают в команде.
«Мы с нетерпением ждём следующего матча, следующей тренировки, потому что чувствуем, что впереди что-то хорошее. Я очень рад быть здесь и быть частью этой команды. Я не чувствую, что знаком несколько дней с командой, ощущение такое, как будто я здесь несколько месяцев. Меня очень поддерживают как мои коллеги, так и сотрудники», – приводит слова Левандовского Sport.es.
19 июля «Барселона» объявила о трансфере Левандовского. За польского нападающего «Барселона» заплатила мюнхенцам» € 45 млн, ещё € 5 млн предусмотрены в виде различных бонусов. 33-летний Левандовски подписал четырёхлетний контракт с сине-гранатовыми. По одному из положений соглашения сумма отступных за польского футболиста составляет € 500 млн.
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