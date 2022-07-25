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Роберт Левандовски рассказал о поддержке в «Барселоне»

Роберт Левандовски рассказал о поддержке в «Барселоне»
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Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о том, как его поддерживают в команде.

«Мы с нетерпением ждём следующего матча, следующей тренировки, потому что чувствуем, что впереди что-то хорошее. Я очень рад быть здесь и быть частью этой команды. Я не чувствую, что знаком несколько дней с командой, ощущение такое, как будто я здесь несколько месяцев. Меня очень поддерживают как мои коллеги, так и сотрудники», – приводит слова Левандовского Sport.es.

19 июля «Барселона» объявила о трансфере Левандовского. За польского нападающего «Барселона» заплатила мюнхенцам» € 45 млн, ещё € 5 млн предусмотрены в виде различных бонусов. 33-летний Левандовски подписал четырёхлетний контракт с сине-гранатовыми. По одному из положений соглашения сумма отступных за польского футболиста составляет € 500 млн.

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