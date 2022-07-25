Плутник — о Fan ID: без фанатов на трибунах грустно. Думаю, что эта ситуация наладится

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о том, оформил ли он паспорт болельщика (Fan ID) и выразил надежду на то, что зрителей на стадионе станет больше.

«Без фанатов на трибунах очень грустно и тихо. Надеюсь и думаю, что эта ситуация наладится. Сам пока не оформил Fan ID. У нас на стадионе он вводится с 1 января 2023 года. Я обязательно себе его сделаю и буду ходить с ним», — приводит слова Плутника Sport24.

Напомним, что уже с 4 июля можно начать оформление паспорта болельщика. Документ понадобится для прохода на игры РПЛ, а также на финальный матч Кубка России, и получать его нужно будет всем: болельщикам, VIP-гостям, персоналу и журналистам.

Чтобы получить паспорт болельщика, нужно заполнить анкету на Госуслугах и приложить фотографию.