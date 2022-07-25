Плутник — о Fan ID: без фанатов на трибунах грустно. Думаю, что эта ситуация наладится

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник рассказал о том, оформил ли он паспорт болельщика (Fan ID) и выразил надежду на то, что зрителей на стадионе станет больше.
«Без фанатов на трибунах очень грустно и тихо. Надеюсь и думаю, что эта ситуация наладится. Сам пока не оформил Fan ID. У нас на стадионе он вводится с 1 января 2023 года. Я обязательно себе его сделаю и буду ходить с ним», — приводит слова Плутника Sport24.
Напомним, что уже с 4 июля можно начать оформление паспорта болельщика. Документ понадобится для прохода на игры РПЛ, а также на финальный матч Кубка России, и получать его нужно будет всем: болельщикам, VIP-гостям, персоналу и журналистам.
Чтобы получить паспорт болельщика, нужно заполнить анкету на Госуслугах и приложить фотографию.
- 25 июля 2022
-
10:49
-
10:43
-
10:43
-
10:39
-
10:34
-
10:17
-
10:12
-
09:51
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:34
-
09:24
-
09:13
-
09:12
-
08:57
-
08:45
-
08:44
-
08:33
-
08:30
-
08:30
-
08:18
-
08:16
-
07:53
-
07:51
-
07:38
-
07:31
-
07:16
-
07:15
-
07:04
-
07:02
-
06:54
-
06:39
-
06:37
-
06:17