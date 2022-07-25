В США недовольны, что награду ESPY вручили Меган Рапино, а не однорукому баскетболисту

В США болельщики остались недовольны тем, что награда ESPY (премия телеканала ESPN, присуждаемая ведущим спортсменам и за лучшие моменты в соревнованиях за прошедший год) была вручена футболистке сборной США и «ОЛ Рейн» Меган Рапино, а не 18-летнему однорукому баскетболисту Гензелю Энмануэлю.

«Он набирал в среднем дабл-дабл для своей школьной команды, в том числе более 25 очков за игру и был номинирован на «лучшую игру/момент года в спорте», но ESPN отказал ему в этой награде. Он проиграл голу с углового удара Меган Рапино, которая затем использовала своё время на сцене, чтобы поговорить о Бриттни Грайнер.



Вместо того, чтобы выделить спортсмена, который преодолел трудности, но не считает себя жертвой, ESPN решил, что вечная «Королева жертв» больше заслуживает награды», — пишет outkick.

Многочисленные блогеры и паблики отметили, что Энмануэля лишили заслуженной награды из-за славы и авторитета Рапино, которая активно борется за права меньшинств.