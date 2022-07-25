Глушаков — о Салиховой: образованный человек. Думаю, она разбирается в футболе

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о Зареме Салиховой — супруге владельца московской команды Леонида Федуна.

«Общался ли я с Заремой? Нет, я с ней не знаком. Я ее ни разу не видел вживую. Понятное дело, что Салихова — образованный человек, она закончила университет. У меня нет никакого негативного отношения к ней. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные.



Разбирается ли она в футболе? Думаю, да. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия. У меня свое видение футбола, у Заремы — свое. Кто-то где-то ошибается, а кто-то говорит правильные вещи», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».