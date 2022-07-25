В «Арсенале» заявили, что клуб получит спонсорские деньги от РПЛ за сезон-2021/2022

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев опроверг информацию, что Российская Премьер-Лига не выплатит клубу спонсорские деньги за сезон-2021/2022.

«Всё хорошо, все деньги получим. РПЛ всегда выполняет свои условия. Не знаю, о чём идёт речь, но все обещания Лига исполняет», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что свои спонсорские деньги от доли иностранных вещателей, которые задолжали РПЛ более 50 млн рублей, не получат «Рубин» (2,3 млн рублей), «Уфа» (1,3 млн) и «Арсенал» (1,2 млн). Сообщалось, что в лиге приняли решение не выплачивать эти деньги вылетевшим командам, а распределить их между нынешними участниками чемпионата России.