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Тренер женской сборной Швеции рассказал, за счёт чего его команда может обыграть Англию

Тренер женской сборной Швеции рассказал, за счёт чего его команда может обыграть Англию
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Главный тренер женской сборной Швеции Петер Герхардссон поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем чемпионата Европы со сборной Англии.

«Думаю, нас очень сложно обыграть с точки зрения физической подготовки. Кроме того, у нас есть несколько игроков, которые выступают за английские клубы, поэтому они знают, чего ожидать. Этот опыт будет очень важен.

Перед матчем нужно подумать о тактике: как сыграть так, чтобы не дать им показать свой лучший футбол, за счёт чего мы можем победить? Англия — очень техничная команда с хорошим опытом. У нас будет план на матч, хороший план, даже больше чем просто хороший», — приводит слова Герхардссона The Guardian.

Напомним, в четвертьфинале Швеция обыграла Бельгию благодаря голу защитницы Линды Сембрант в добавленное к основному времени матча время (1:0). Англичанки оказались сильнее испанок в дополнительное время — встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «львиц».

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