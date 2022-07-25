Тренер женской сборной Швеции рассказал, за счёт чего его команда может обыграть Англию

Главный тренер женской сборной Швеции Петер Герхардссон поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем чемпионата Европы со сборной Англии.

«Думаю, нас очень сложно обыграть с точки зрения физической подготовки. Кроме того, у нас есть несколько игроков, которые выступают за английские клубы, поэтому они знают, чего ожидать. Этот опыт будет очень важен.

Перед матчем нужно подумать о тактике: как сыграть так, чтобы не дать им показать свой лучший футбол, за счёт чего мы можем победить? Англия — очень техничная команда с хорошим опытом. У нас будет план на матч, хороший план, даже больше чем просто хороший», — приводит слова Герхардссона The Guardian.

Напомним, в четвертьфинале Швеция обыграла Бельгию благодаря голу защитницы Линды Сембрант в добавленное к основному времени матча время (1:0). Англичанки оказались сильнее испанок в дополнительное время — встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу «львиц».