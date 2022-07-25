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Юран рассказал, как предложенный Ярцевым игровой номер стал фартовым

Юран рассказал, как предложенный Ярцевым игровой номер стал фартовым
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Главный тренер подмосковных «Химок», а ранее — футболист московского «Спартака» Сергей Юран рассказал о самом ярком моменте, который запомнился ему из работы с Георгием Александровичем Ярцевым.

«Самое яркое воспоминание о работе с Георгием Ярцевым — первый матч с «Блэкберном» в ЛЧ. После завтрака подходит Саныч: «Пойдём, Серёг, поговорим». А я после микротравмы — не было понятно, смогу ли выйти в старте. Заходим в ближайшую кофейню. Ярцев: «Серёг, как тебе шестой номер? Выйдешь под ним?» Нападающие обычно берут девятку или десятку, но мне-то главное было выйти на поле — хоть под каким номером. «Да мне всё равно, главное играть!» — ответил ему.

В итоге я забил единственный гол в том матче. А после игры Ярцев такой подходит: «Ну что, хороший я тебе номер нашёл?» Смеюсь: «Просто бомбический!» — «Тогда всю Лигу чемпионов и будешь под ним играть — фартовый», — говорит Ярцев. И действительно, я всю ЛЧ забивал, передачи раздавал. И правда счастливый оказался», — рассказал Юран в интервью Sport24.

В своей игровой карьере Сергей Николаевич также выступал за португальские «Бенфику» и «Порту», английский «Миллуолл», «Фортуну» Дюссельдорф.

За сборную России Юран провёл 25 матчей и забил пять мячей. За команду СССР у него 12 игр и два гола.

Вместе со «Спартаком», который тренировали Олег Романцев и Георгий Ярцев, он стал чемпионом России — 1999.

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