Едвай высказался о возможном давлении из Хорватии из-за решения остаться в «Локомотиве»

26-летний хорватский защитник московского «Локомотива» Тин Едвай рассказал, что не планирует покидать железнодорожников и желает помочь клубу развить европейский проект.
«Я играл в Италии и Германии, тогда мне хотелось чего-то нового. Если бы сейчас я хотел чего-то другого, я бы сделал это — попросил клуб отпустить меня, но я не хочу этого делать. Хочу играть здесь. Я приехал, чтобы развиваться, развить проект европейского «Локомотива», биться на всех уровнях. Надеюсь, скоро ситуация с отстранением наладится, и мы будем играть в Европе. Вся команда понимает разницу игры на европейском уровне и в РПЛ. Были ли предупреждения или давление от Хорватской Федерации? Нет. Даже если бы что-то получил, меня бы это не волновало», — приводит слова Едвая Sport24.
Напомним, Едвай стал игроком «Локомотива» в июле 2021 года, перейдя из леверкузенского «Байера» за € 4 млн. В прошлом сезоне он принял участие в 25 встречах за железнодорожников во всех турнирах, отметившись двумя голами и получив шесть предупреждений.
Звёздные легионеры, которых потеряла РПЛ.
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