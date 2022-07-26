Источник: «Спартак» соперничает за Анхеля с польскими клубами

Московский «Спартак» в борьбе за трансфер бывшего защитника «Ахмата» Уилкера Анхеля соперничает с польскими клубами, сообщает Metaratings.

По информации источника, на защитника претендуют «Лех» и «Ракув».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Анхель может стать игроком «Спартака» и агенты игрока уже предложили его услуги московского клубу. Зарплата футболиста в «Спартаке» может составить € 500 тыс. в год.



Уилкер Анхель выступал за «Ахмат» с 2016 по 2021 год. За грозненский клуб защитник провёл 117 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

В активе футболиста также есть 28 матчей за сборную Венесуэлы. В настоящее время защитник находится в статусе свободного агента.