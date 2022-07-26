Хави рассказал, как уговаривает игроков перейти в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, как ведёт переговоры с потенциальными новичками команды.

«Я не сравниваю проекты команд и ясно объясняю требуемое: говорю о модели игры, о городе. Я такой. Если я не выкладываюсь на 100%, то должен остаться дома. Конечно, «Барселона» помогает, это понятно.



Игроки хотят перейти к нам? Это говорит о величии клуба на глобальном и историческом уровне. Это захватывающий проект. Мы также предельно ясно разговариваем с игроками. Это — «Барселона», и люди рады играть здесь. То, что Левандовски хочет приехать сюда, — успех в истории клуба», — приводит слова Хави Marca.

В летнее трансферное окно игроками «Барселоны» стали Рафинья («Лидс»), Роберт Левандовски («Бавария»), Франк Кессье (свободный агент) и Андреас Кристенсен (свободный агент).

42-летний Хави стал главным тренером «Барселоны» в ноябре 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2023/2024. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Лиги Европы и заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.