Хави рассказал, как уговаривает игроков перейти в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави объяснил, как ведёт переговоры с потенциальными новичками команды.
«Я не сравниваю проекты команд и ясно объясняю требуемое: говорю о модели игры, о городе. Я такой. Если я не выкладываюсь на 100%, то должен остаться дома. Конечно, «Барселона» помогает, это понятно.
Игроки хотят перейти к нам? Это говорит о величии клуба на глобальном и историческом уровне. Это захватывающий проект. Мы также предельно ясно разговариваем с игроками. Это — «Барселона», и люди рады играть здесь. То, что Левандовски хочет приехать сюда, — успех в истории клуба», — приводит слова Хави Marca.
В летнее трансферное окно игроками «Барселоны» стали Рафинья («Лидс»), Роберт Левандовски («Бавария»), Франк Кессье (свободный агент) и Андреас Кристенсен (свободный агент).
42-летний Хави стал главным тренером «Барселоны» в ноябре 2021 года, подписав контракт до конца сезона-2023/2024. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала Лиги Европы и заняла второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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