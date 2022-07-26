Вратарь «Барселоны» Нето может бесплатно достаться «Наполи»
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«Наполи» рассматривает возможность подписания контракта с вратарём «Барселоны» Норберто Нето. Испанский клуб планирует расторгнуть соглашение с 33-летним футболистом, а сам Нето собирается заключить с новой командой контракт на два года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Нето стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Валенсии» за € 26 млн. Все три года Норберто являлся сменщиком Марка-Андре тер Штегена, поэтому вышел на поле лишь в 21 игре, где пропустил 20 голов и семь раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в конце сезона-2022/2023.
Ранее Нето, являющийся воспитанником «Атлетико Паранаэнсе», играл за «Фиорентину», «Ювентус» и испанскую «Валенсию».
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