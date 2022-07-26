Игорь Чугайнов: Худякова надо поддержать. Любой молодой вратарь проходит через свои ошибки

Экс-капитан московского «Локомотива», игравший за команду с 1990 по 2001 гг. (более 300 матчей) и взявший с красно-зелёными четыре Кубка России, Игорь Чугайнов поделился впечатлениями от матча второго тура нового сезона Российской Премьер-Лиги между «железнодорожниками» и «Ростовом» (2:2).
«Сначала – про удаление Бека-Бека, которое во многом предопределило происходящее на поле. Все знают, что француз – игрок эмоциональный. Не исключено, что со стороны «Ростова» было желание этим воспользоваться, вывести его из себя. По идее, любому футболисту нужно к такому быть готовым, не поддаваться на провокации.
По эмоциям и накалу это был один из лучших матчей тура. Хорошо, что проявили характер и сравняли счёт! Что же касается ошибки Худякова, давайте не набрасываться на молодого вратаря. Любой голкипер должен пройти через свои ошибки, набить, что называется, шишки: без этого классному стражу ворот не вырасти», — сказал Чугайнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 26 июля 2022
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