Тренер женской сборной Швеции раскритиковал cудейство на чемпионате Европы — 2022
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Главный тренер женской сборной Швеции Петер Герхардссон высказался об использовании судьями системы VAR на проходящем в эти дни чемпионате Европы. Ранее шведская футболистка раскритиковала арбитров VAR из-за незасчитанного гола команды в матче со Швейцарией (2:1) из-за офсайда.
«Мне нравится VAR, думаю, это справедливо, что он есть в наличии у судей. Но для меня неприемлемо на Евро, когда они допустили ошибку в одной игре, потому что провели линию не так, как надо.
Мы сами не видели, но шведский судья в студии рассказал, что в том матче они неправильно нарисовали линию… Получается, вы некомпетентны в своей работе. Говоря о камерах, не должно быть разницы, женский футбол или мужской», — приводит слова Герхардссона The Guardian.
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