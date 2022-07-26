Тренер женской сборной Швеции раскритиковал cудейство на чемпионате Европы — 2022

Главный тренер женской сборной Швеции Петер Герхардссон высказался об использовании судьями системы VAR на проходящем в эти дни чемпионате Европы. Ранее шведская футболистка раскритиковала арбитров VAR из-за незасчитанного гола команды в матче со Швейцарией (2:1) из-за офсайда.

«Мне нравится VAR, думаю, это справедливо, что он есть в наличии у судей. Но для меня неприемлемо на Евро, когда они допустили ошибку в одной игре, потому что провели линию не так, как надо.

Мы сами не видели, но шведский судья в студии рассказал, что в том матче они неправильно нарисовали линию… Получается, вы некомпетентны в своей работе. Говоря о камерах, не должно быть разницы, женский футбол или мужской», — приводит слова Герхардссона The Guardian.