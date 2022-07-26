Неймар упал в штрафной площади соперника через секунду после мнимого контакта

Нападающий «ПСЖ» Неймар филигранно заработал пенальти в товарищеском матче с японским клубом «Гамба Осака» (6:2). Бразильский нападающий упал через секунду после мнимого контакта с игроком соперника. Пенальти был реализован самим Неймаром.

30-летний Неймар выступает за парижскую команду с 2017 года. В 144 матчах за «ПСЖ» он забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. Во Франции Неймар выиграл 12 трофеев и доходил до финала Лиги чемпионов.

Воспитанник бразильского «Сантоса» Неймар оказался в европейском футболе в 2013-м, когда права на него выкупила «Барселона». В столице Каталонии нападающий стал частью знаменитого трио Месси – Суарес – Неймар.