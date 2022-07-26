«Манчестер Сити» подписал футболистку сборной Нидерландов

21-летняя полузащитница сборной Нидерландов Керстин Каспарий перешла в «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт «горожан».

Контракт с клубом подписан на три года. Каспарий будет выступать под вторым номером.

Ранее футболистка выступала за клуб «Твенте», представляющий её страну. Там полузащитница провела два сезона.

За сборную Нидерландов Каспарий провела 13 матчей и выступала на чемпионате Европы — 2022. На этом турнире она приняла участие в играх с Португалией, Швейцарией и Францией, результативными действиями не отметилась.

Напомним, в четвертьфинале Евро француженки оказались сильнее голландок, матч закончился в дополнительное время со счётом 1:0. В полуфинале турнира Франция сыграет с Германией.