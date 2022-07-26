Англия — Швеция: прямая трансляция полуфинала женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 26 июля, на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия) состоится первый полуфинальный матч женского чемпионата Европы по футболу. Сборная Англии сыграет со сборной Швеции. Cтартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии в дополнительное время обыграла сборную Испании со счётом 2:1. На групповом этапе сборной Англии противостояли Австрия, Норвегия и Северная Ирландия.
Швеция с минимальным счётом обыграла команду Бельгии (1:0). В группе Швеция играла с Швейцарией, Португалией и Нидерландами.
Главным арбитром матча назначена Эстер Штаубли (Швейцария). Помогать ей будут Сюзанн Кюнг (Швейцария) и Сара Телек (Австрия). Резервный судья — Екатерина Монзуль (Украина). Арбитр VAR — Пол ван Букель (Нидерланды), его помощник — Деннис Хиглер (Нидерланды).
- 26 июля 2022
-
17:22
-
17:13
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:36
-
16:35
-
16:35
-
16:18
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:48
-
15:39
-
15:36
-
15:18
-
15:17
-
14:56
-
14:55
-
14:49
-
14:37
-
14:27
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:16
-
13:51
-
13:48
-
13:39
-
13:33
-
13:28
-
13:17
-
13:04
-
13:01
-
13:01