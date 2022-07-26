Англия — Швеция: прямая трансляция полуфинала женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 26 июля, на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия) состоится первый полуфинальный матч женского чемпионата Европы по футболу. Сборная Англии сыграет со сборной Швеции. Cтартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии в дополнительное время обыграла сборную Испании со счётом 2:1. На групповом этапе сборной Англии противостояли Австрия, Норвегия и Северная Ирландия.

Швеция с минимальным счётом обыграла команду Бельгии (1:0). В группе Швеция играла с Швейцарией, Португалией и Нидерландами.

Главным арбитром матча назначена Эстер Штаубли (Швейцария). Помогать ей будут Сюзанн Кюнг (Швейцария) и Сара Телек (Австрия). Резервный судья — Екатерина Монзуль (Украина). Арбитр VAR — Пол ван Букель (Нидерланды), его помощник — Деннис Хиглер (Нидерланды).