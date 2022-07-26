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Чанов: Акинфеев в прекрасной форме. Он сделал голевую передачу, теперь осталось забить

Чанов: Акинфеев в прекрасной форме. Он сделал голевую передачу, теперь осталось забить
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о задачах московского клуба на сезон, а также высоко оценил форму голкипера армейцев Игоря Акинфеева, отдавшего результативную передачу в матче второго тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Сочи» (3:0).

«Задача стать чемпионом у ЦСКА, думаю, стоит, но приоритетная цель построить новую команду под руководством нового тренера. Сейчас такая ситуация, что надо идти от игры к игре и так, пока сезон не закончится. ЦСКА пока смотрится неплохо. Если приедет усиление, особенно задней линии, то было бы здорово.

ЦСКА пока не пропустил ни одного гола в РПЛ в новом сезоне? По-моему, Акинфеев в прекрасной форме. Сделал голевую передачу, теперь осталось только забить», — приводит слова Чанова Metaratings.

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