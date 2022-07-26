Кузнецов: пишут, что в ЦСКА будут чилийцы и бразильцы. Куда они набирают? Соленья, что ли?

Дмитрий Кузнецов, бывший футболист московского ЦСКА и нынешний главный тренер команды 2DROTS, оценил информацию о том, что московский клуб могут пополнить футболисты из Чили и Бразилии.

«Для чего Нобоа нужен ЦСКА? Кого будут на лавку сажать? Перспективных футболистов, которые на развитие и будущее? Тогда надо кого-то отдавать в аренду. Я не понимаю, для чего это. Каждый трансфер преследует свою цель. Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают? Соленья, что ли?



Может быть, другие поняли, но я — нет. Еврокубков — нет. Для ротации? Для какой ротации, когда мы не играем в Европе? Можно своих отбивать. В том сезоне Нобоа стал лучшим игроком, а в этом… Если он недоволен своим положением и не играет, то он не просто так не играет. Нобоа вообще приехал с лишним весом. О чём можно рассуждать, когда он привёз восемь килограммов? В своём состоянии сейчас и таком возрасте Нобоа сильнее Кучаева или Мухина?» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.