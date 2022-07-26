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Англия — Швеция: составы команд на матч полуфинала женского Евро-2022

Англия — Швеция: составы команд на матч полуфинала женского Евро-2022
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Стали известны стартовые составы сборных Англии и Швеции на матч полуфинала женского чемпионата Европы — 2022. Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск.

Сборная Англии: Ирпс, Бронз, Брайт, Уильямсон, Дейли, Стэнуэй, Уолш, Мид, Кирби, Хемп, Уайт.

Сборная Швеции: Линдаль, Глас, Эрикссон, Сембрант, Илестедт, Бьорн, Асллани, Ангелдал, Якобссон, Блакстениус, Рольфё.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Англии в дополнительное время обыграла сборную Испании со счётом 2:1. На групповом этапе сборной Англии противостояли Австрия, Норвегия и Северная Ирландия.

Швеция с минимальным счётом обыграла команду Бельгии (1:0). В группе Швеция играла с Швейцарией, Португалией и Нидерландами.

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