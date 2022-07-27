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Диего Коста близок к возвращению в чемпионат Испании

Диего Коста близок к возвращению в чемпионат Испании
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Бывший бразильский нападающий «Челси» и «Атлетико» Диего Коста может вернуться в чемпионат Испании, сообщает журналист Маттео Моретто в своём «твиттере».

По данным источника, игрок близок к возвращению в «Райо Вальекано». Сообщается, уже были прямые контакты между президентом клуба и футболистом. Стороны оптимистично настроены по поводу возможного подписания контракта.

Последним клубом Диего Косты был бразильский «Атлетико Минейро», который он покинул в январе 2022 года.

Ранее Коста уже выступал за «Райо Вальекано». Он провёл за клуб 16 матчей, в которых записал в свой актив 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Ранее Коста также выступал за «Реал Вальядолид», «Селту», «Брагу» и ряд других клубов.

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