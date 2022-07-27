Эриксен: «Манчестер Юнайтед» один из величайших клубов в мире

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал свой переход в английский клуб.



«Я тот человек, который очень хочет играть в футбол. Я смог представить свой трансфер в «Юнайтед» только после прихода тен Хага с его идеологией. «МЮ» один из величайших клубов в мире. Манкунианцы имеют богатую историю, приятно чувствовать себя частью чего-то большого. Но я сюда перешёл не только ради эмблемы», — приводит слова Эриксена официальный сайт клуба.

Напомним, Эриксен пропустил первую часть сезона-2021/2022 из-за восстановления после операции на сердце, в ходе которой ему был установлен кардиостимулятор. Во второй части сезона датчанин играл за «Брентфорд», проведя 11 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он забил один гол и сделал четыре результативные передачи. За сборную в завершившемся сезоне Кристиан провёл два товарищеских матча, отметившись двумя забитыми голами.