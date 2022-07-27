Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Германия — Франция: во сколько полуфинал женского чемпионата Европы, где смотреть

Германия — Франция: во сколько полуфинал женского чемпионата Европы, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 27 июля, состоится полуфинальный матч женского чемпионата Европы — 2022 Германия — Франция. Встреча пройдёт на стадионе «МК (Денбай)» в Брентфорде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Германия — Франция покажет телеканал «Матч».

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шерил Фостер из Уэльса. Ассистенты рефери — Мишель О'Нил из Ирландии и Гуадалупе Поррас из Испании.

В группе D Франция заняла первое место, заработав семь очков и одержав две победы из трёх возможных матчей. Команда сыграла вничью только со сборной Бельгии (1:1). Сборная Германии же стала первой в группе B. Немки заработали девять очков за три встречи. Они победили всех соперниц.

Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

«Этот Евро — полный отстой». Турнир стал кошмаром для одной из лучших футболисток мира «Этот Евро — полный отстой». Турнир стал кошмаром для одной из лучших футболисток мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022