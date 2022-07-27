Германия — Франция: во сколько полуфинал женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 27 июля, состоится полуфинальный матч женского чемпионата Европы — 2022 Германия — Франция. Встреча пройдёт на стадионе «МК (Денбай)» в Брентфорде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Германия — Франция покажет телеканал «Матч».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шерил Фостер из Уэльса. Ассистенты рефери — Мишель О'Нил из Ирландии и Гуадалупе Поррас из Испании.



В группе D Франция заняла первое место, заработав семь очков и одержав две победы из трёх возможных матчей. Команда сыграла вничью только со сборной Бельгии (1:1). Сборная Германии же стала первой в группе B. Немки заработали девять очков за три встречи. Они победили всех соперниц.



Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.