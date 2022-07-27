«Теперь мы зовём её Лесси. Как Месси». Райт — о голе Руссо в полуфинале женского Евро-2022

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт отреагировал на эффектный гол полузащитницы сборной Англии Алессии Руссо в матче 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 с командой Швеции (4:0).
Напомним, во время игры Руссо оказалась в окружении соперниц в чужой штрафной площади и пробила по воротам пяткой. Мяч прошёл между ног шведского вратаря Хедвиг Линдаль. Этот гол стал третьим для сборной Англии в этой встрече.
«Теперь мы зовём её Лесси. Как Месси», — приводит слова Райта BBC.
Журналистка Sky Sports Мишель Оуэн также осталась под впечатлением от мастерства Руссо.
«Нет, она не могла… Вау! Браво, Руссо», — написала Оуэн на своей странице в социальных сетях.
Экс-игрок сборной Англии Майкл Оуэн высоко оценил выступление Руссо и всей женской национальной команды в полуфинале турнира.
«Какой блестящий гол от Алессии Руссо! Он полностью соответствовал превосходному выступлению женской сборной Англии в этот вечер», — отметил Оуэн на своей странице в соцсетях.
Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся сегодня, 27 июля.
- 27 июля 2022
-
09:59
-
09:55
-
09:46
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
08:43
-
08:36
-
08:31
-
08:13
-
08:08
-
07:54
-
07:35
-
07:24
-
07:21
-
07:16
-
07:01
-
06:55
-
06:47
-
06:47
-
06:40
-
06:25
-
06:04
-
05:59
-
05:51
-
05:45
-
05:45
-
05:31
-
04:58
-
04:38
-
04:10
-
04:08
-
03:47
-
03:33
-
03:31