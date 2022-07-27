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«Теперь мы зовём её Лесси. Как Месси». Райт — о голе Руссо в полуфинале женского Евро-2022

«Теперь мы зовём её Лесси. Как Месси». Райт — о голе Руссо в полуфинале женского Евро-2022
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Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт отреагировал на эффектный гол полузащитницы сборной Англии Алессии Руссо в матче 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 с командой Швеции (4:0).

Напомним, во время игры Руссо оказалась в окружении соперниц в чужой штрафной площади и пробила по воротам пяткой. Мяч прошёл между ног шведского вратаря Хедвиг Линдаль. Этот гол стал третьим для сборной Англии в этой встрече.

«Теперь мы зовём её Лесси. Как Месси», — приводит слова Райта BBC.

Журналистка Sky Sports Мишель Оуэн также осталась под впечатлением от мастерства Руссо.

«Нет, она не могла… Вау! Браво, Руссо», — написала Оуэн на своей странице в социальных сетях.

Экс-игрок сборной Англии Майкл Оуэн высоко оценил выступление Руссо и всей женской национальной команды в полуфинале турнира.

«Какой блестящий гол от Алессии Руссо! Он полностью соответствовал превосходному выступлению женской сборной Англии в этот вечер», — отметил Оуэн на своей странице в соцсетях.

Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся сегодня, 27 июля.

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