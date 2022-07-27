Принц Уильям поздравил сборную Англии с выходом в финал женского Евро-2022

Герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям поздравил женскую сборную Англии с победой в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Швеции и выходом в финал турнира.
«Вся страна так гордится вашими достижениями! Мы верим в вас и будем с вами до конца!» — приводит слова принца Уильяма Mirror.
Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся сегодня, 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом Европы является женская национальная команда Нидерландов.
- 27 июля 2022
-
09:59
-
09:55
-
09:46
-
09:37
-
09:24
-
09:00
-
08:43
-
08:36
-
08:31
-
08:13
-
08:08
-
07:54
-
07:35
-
07:24
-
07:21
-
07:16
-
07:01
-
06:55
-
06:47
-
06:47
-
06:40
-
06:25
-
06:04
-
05:59
-
05:51
-
05:45
-
05:45
-
05:31
-
04:58
-
04:38
-
04:10
-
04:08
-
03:47
-
03:33
-
03:31