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Принц Уильям поздравил сборную Англии с выходом в финал женского Евро-2022

Принц Уильям поздравил сборную Англии с выходом в финал женского Евро-2022
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Герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям поздравил женскую сборную Англии с победой в матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Швеции и выходом в финал турнира.

«Вся страна так гордится вашими достижениями! Мы верим в вас и будем с вами до конца!» — приводит слова принца Уильяма Mirror.

Встреча, прошедшая на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия), завершилась победой английской команды со счётом 4:0. Женская сборная Англии вышла в финал женского чемпионата Европы — 2022, где сыграет с победителем пары Германия — Франция, которые встретятся сегодня, 27 июля. Финальный матч состоится 31 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим чемпионом Европы является женская национальная команда Нидерландов.

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