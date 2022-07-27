Алессия Руссо прокомментировала свой гол пяткой в полуфинале Евро-2022 с командой Швеции

Полузащитница сборной Англии Алессия Руссо прокомментировала свой эффектный гол в матче 1/2 финала женского чемпионата Европы — 2022 с командой Швеции (4:0).
Напомним, во время игры Руссо оказалась в окружении соперниц в чужой штрафной площади и пробила по воротам пяткой. Мяч прошёл между ног шведского вратаря Хедвиг Линдаль. Этот гол стал третьим для сборной Англии в этой встрече.
«Я могла бы значительно облегчить себе задачу, если бы забила первый гол. Но да, получилось красиво, хотя я не слишком хорошо помню, как всё произошло. Просто подумала, что это самый быстрый способ отправить мяч в ворота без необходимости разворачиваться.
Мне повезло, мяч оказался в сетке. Я действительно не видела, как это получилось, поэтому ничего точно сказать не могу. Я просто праздновала и наслаждалась моментом», — приводит слова Руссо Metro.
- 27 июля 2022
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