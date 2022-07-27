Денис Черышев: есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь на стадии переговоров

Полузащитник Денис Черышев рассказал о планах на будущее.



«Всем, кто интересуется моей карьерой и переживает за меня! Хочу написать несколько слов о своей ситуации, чтобы за меня этого не делали журналисты. У меня всё хорошо: тренируюсь индивидуально, поддерживаю спортивную форму. Со здоровьем всё замечательно, Слава богу. Есть интересные предложения от ряда клубов, нахожусь в стадии переговоров. Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде.



Когда это случится? Нужно сделать правильный и взвешенный выбор, а это требует времени. Очень надеюсь, что скоро наступит ясность, и я присоединюсь к новому коллективу с амбициозными задачами. Всем спасибо за поддержку и внимание!» — написал Черышев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, последним клубом Черышева была «Валенсия», которую игрок покинул после истечения срока действия контракта. На данный момент полузащитник находится в статусе свободного агента.