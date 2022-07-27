Лунёв публично обратился к Миллеру по поводу невыплаты премиальных за игру в «Зените»

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв выступил с обращением к председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Он просит разобраться в вопросе невыплаты призовых за время выступления в клубе из Санкт-Петербурга.



«Уважаемый Алексей Борисович!



Я знаю, какую поддержку на протяжении многих лет Вы оказываете «Зениту», являясь, пожалуй, главным болельщиком клуба и его опорой. Сложно переоценить роль, которую Вы и возглавляемая Вами компания играете в жизнедеятельности клуба.



Мне не хотелось делать этого публично, но, к сожалению, ситуация вынуждает меня обратиться к Вам лично через СМИ.



В сезоне-2020/2021 генеральный директор клуба Александр Иванович Медведев гарантировал всей команде выплату повышенных премиальных за победные матчи со «Спартаком» (16 декабря 2020 года, победа 3:1) и «Локомотивом» (2 мая 2021 года, победа 6:1). Я выходил на поле в обеих играх и внёс вклад в победы над принципиальными соперниками.



На сегодняшний день всем игрокам клуба повышенные премиальные были выплачены. Я стал исключением. Закрывать долги передо мной «Зенит» отказался.



Представители клуба утверждают, что таких премиальных в клубе не было, и они никому не выплачивались. Хотя все прекрасно знают, что это не так и их выплатили под другими назначениями платежей.



Мне понятны мотивы такого поведения ряда представителей клуба. Не секрет, что у меня с клубом возник финансовый спор по ряду позиций. С уверенностью могу сказать, что этот спор и стал причиной для невыплаты мне премиальных. Помимо этого, клуб при расчёте, который, стоит отметить, был произведён со мной в последнюю очередь только в апреле 2022 года, ещё и удержал значительную часть заработанных мной премиальных за победу в чемпионате 2020/2021 годов.



Решение по спорным моментам, если клуб не согласен с моей позицией, должно быть вынесено Палатой по разрешению споров РФС при максимально объективном неангажированном рассмотрении.



Но почему клуб отказывается от выплаты положенных мне, равно как и всем игрокам, премиальных?



При этом до недавнего времени я не обращался в юрисдикционные органы РФС и суды, более года рассчитывая на мирное урегулирование конфликта с клубом из уважения к нему и тому, что он для меня значит.



Считаю, что какие-либо споры не могут являться причиной для неисполнения клубом взятых на себя обязательств по выплате премиальных. Подобное отношение не красит такой большой клуб, как «Зенит».



Во время последнего разговора в марте этого года представители клуба поставили мне условие: хочешь получить премиальные, откажись от остальных финансовых претензий к клубу и подпиши соглашение.



Считаю такой подход клуба недопустимым и граничащим с шантажом. Это неуважение ко мне, верой и правдой служившему интересам клуба 4,5 года.



Именно подобная позиция клуба вынудила меня защищать свои интересы и обратиться в Палату по разрешению споров РФС. Считаю, что не заслужил подобного отношения со стороны отдельных представителей клуба и манипулирования заработанными честным трудом деньгами.



Теперь же, чтобы доказать правду, мне придётся привлекать свидетелей из числа бывших футболистов клуба, которые подтвердят, что повышенные премиальные за «Спартак» и «Локомотив» были получены игроками. Мне бы очень не хотелось прибегать к таким методам защиты, но клуб не оставляет мне другого выбора.



Несмотря ни на что, как бы не сложилась эта ситуация, я всегда буду относиться к «Зениту» и его болельщикам с огромным трепетом. «Зенит» для меня гораздо больше, чем отдельные его представители.



Прошу Вас обратить внимание на моё обращение и взять ситуацию под свой контроль с целью её урегулирования.



С огромным уважением к «Зениту», цвета которого защищал на протяжении 4,5 года и с которым выиграл три чемпионства и Кубок России, а также его болельщикам, Андрей Лунев», — цитирует Лунёва «РБ-Спорт».