КДК РФС оштрафовал «Краснодар» за заход Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ФК «Краснодар» на 200 тыс. рублей за появление постороннего лица в судейской комнате и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно, сообщает пресс-служба РФС. Испытательный срок – до конца сезона-2022/2023.



Ранее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит заход владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в судейскую после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:4).



Позже ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак». Остальные решения главного арбитра были признаны верными.