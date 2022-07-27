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КДК РФС оштрафовал «Краснодар» за заход Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»

КДК РФС оштрафовал «Краснодар» за заход Галицкого в судейскую после матча со «Спартаком»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ФК «Краснодар» на 200 тыс. рублей за появление постороннего лица в судейской комнате и обязал клуб провести один домашний матч на нейтральном стадионе в другом городе условно, сообщает пресс-служба РФС. Испытательный срок – до конца сезона-2022/2023.

Ранее председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит заход владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в судейскую после матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:4).

Позже ЭСК РФС признала ошибочным решение не удалять Соболева в матче «Краснодар» — «Спартак». Остальные решения главного арбитра были признаны верными.

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