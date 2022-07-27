Владимир Быстров: судья помог «Спартаку» победить в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением о судействе в матче второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 4:1.



«Определённая неожиданность есть, но она отменяется, учитывая то, что произошло удаление. Если наши судьи будут за такое удалять, то не знаю, что будет дальше в чемпионате. Арбитр убил интригу этого матча. И после удаления непонятно было, как можно продолжать играть в футбол. Причём Левников – отличный судья, и почему VAR не вмешался и не стал смотреть тот эпизод…



У «Спартака» собраны исполнители более квалифицированные, поэтому то, что они обыграли «Краснодар», — ничего удивительного. Но они это должны делать без помощи судей! Подарков от Кирилла Левникова быть не должно. Может, он увидел тот эпизод с другой стороны или с вертолёта. Этого делать нельзя. В прошлом туре Безбородов не удалил игрока «Ахмата» за более явное нарушение. И уже в следующем туре квалифицированный арбитр, отсудивший отлично финал Кубка России, делает такое удаление…



«Краснодар» ищет себя. У команды есть проблемы. Тот коллектив, который заканчивал сезон, мне нравился больше, чем тот, который есть сейчас. Причём разница – в футболистах. Но по последней игре судить трудно, потому что судья помог «Спартаку». Продолжись игра одиннадцать на одиннадцать, неизвестно, как еще всё закончилось бы», — цитирует Быстрова «Советский спорт».