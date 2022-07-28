Неймар предстанет перед судом по делу о коррупции. Ему грозит два года тюрьмы

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар предстанет перед судом по делу о коррупции, сообщает El Pais.

По данным источника, 17 октября в Барселоне должен начаться судебный процесс против бразильского нападающего и ещё пяти человек по обвинению в коррупции с его контрактом с «Барселоной». Обвинение просит два года тюрьмы для Неймара.

Также судебные иски поданы против родителей Неймара, а также бывших президентов «Барселоны» Сандро Роселя и Хосепа Марии Бартомеу.

Судебный иск подала бразильская компания DIS, которая владела 40% прав игрока, когда он был футболистом «Сантоса», откуда он перешёл в «Барселону». Компания считает, что что стала жертвой обмана, придуманного игроком, его родственниками и «Барселоной», и требует компенсации в размере более € 150 млн.

DIS и прокуратура считают, что в 2011 году Неймар и его отец подписали два фиктивных контракта с «Барселоной», игнорируя при этом, что права на футболиста уже принадлежали «Сантосу».

Прокуратура требует для Неймара два года тюрьмы и выплаты штрафа в размере €10 млн. DIS, в свою очередь, требует посадить Неймара на пять лет.