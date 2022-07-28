«Манчестер Сити» нашёл альтернативу Кукурельи в Португалии

«Манчестер Сити» может подписать защитника португальской «Бенфики» Алехандро Гримальдо, сообщает Marca.
По данным источника, английский клуб рассматривает испанца как альтернативу Марку Кукурельи, если вдруг с последним сорвётся сделка.
Алехандро начинал свою карьеру в футбольной школе «Валенсии». В 2008 году он вошёл в молодёжную систему «Барселоны». Он стал самым молодым игроком (15 лет и 349 дней), когда-либо выходившим на поле в Сегунде.
В декабре 2015 года Гримальдо договорился о переходе в португальскую «Бенфику» за € 1,5 млн и присоединился к новому клубу в январе следующего года.
В прошлом сезоне защитник забил шесть голов и сделал девять результативных передач в 47 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в € 20 млн.
- 28 июля 2022
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