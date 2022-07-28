«Монца» интересуется полузащитником «Ювентуса»

Новичок Серии А «Монца» заинтересована в переходе полузащитника «Ювентуса» Николо Ровеллы на правах аренды, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».

«Ювентус» готов отправить 20-летнего игрока в аренду этим летом, чтобы он получил больше игровой практики.

Ровелла является одним из самых перспективных молодых полузащитников в Серии А в настоящее время.

Итальянец перешёл в «Ювентус» из «Дженоа» в январе 2021 года, после чего отправился в аренду в обратном направлении, где он провёл последние 18 месяцев. В сезоне-2021/2022 Ровелла принял участие в 21-м матче за «Дженоа», в которых отдал четыре результативные передачи.

Ровелла провёл за молодёжную сборную Италии до 21 года 15 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.