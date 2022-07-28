Радимов: слышал об интересе к Оздоеву со стороны «Урала». Видимо, не договорились

Владислав Радимов, бывший футболист сборной России, а сейчас — главный тренер «Зенита — 2» прокомментировал выбор 29-летним полузащитником Магомедом Оздоевым турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» для продолжения карьеры.

«Дай бог Магомеду удачи в Турции, что решил попробовать свои силы за границей. Неужели он оказался не нужен ни одному клубу из России? Думаю, нужен был, но не договорились по цене. Слышал об интересе к нему со стороны «Урала», но, видимо, не договорились», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Контракт Оздоева с клубом «Фатих Карагюмрюк» подписан на два года. Команду возглавляет чемпион мира — 2006 в составе сборной Италии Андреа Пирло.

В сезоне-2021/2022 турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» финишировал на восьмой строчке.