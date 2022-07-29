«Месяц в Польше после 24 февраля было страшно». Жигулёв – о расставании с «Заглембе»

Экс-футболист «Краснодара» и ряда других российских клубов Илья Жигулёв рассказал о том, как покидал польский «Заглембе», за который выступал в прошлом сезоне.



«Спонсоры «Заглембе» непосредственно связаны с политикой и государством. Это не частный клуб. Поэтому я понимал, к чему всё идет. Видел, что пишут в новостях, какое там отношение. Я сразу перестал попадать в заявку, а через какое-то время мы с клубом договорились обо всём, пожали руки и разошлись. Было страшно весь этот месяц, что я был в Польше после 24 февраля. Потому что я находился там с семьей, с ребёнком. Переживал и чувствовал ответственность за них. Не знаю, правильно я боялся или нет. По итогу всё было нормально, пусть этот месяц мы почти не выходили из квартиры», – приводит слова Жигулёва «Матч ТВ».



Илья Жигулёв – воспитанник академии «Краснодара». За первую команду он суммарно провёл 23 игры. Несколько раз уезжал в аренду – в молдавский «Милсами», российские «Тосно», «Урал» и «Ротор». Летом 2021 года Жигулёв перешёл в польский «Заглембе», провёл 18 матчей во всех турнирах и записал на счёт две результативные передачи. С 18 февраля 2022-го Илья не принял участия ни в одном матче чемпионата Польши.

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