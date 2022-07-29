The Athletic: Жорже Мендеш провёл переговоры со «Спортингом» о переходе Роналду

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, работает над возможностью перехода португальца в лиссабонский «Спортинг», сообщает The Athletic.



На этой неделе Роналду и Мендеш побывали на тренировочной базе манкунианцев в Кэррингтоне, где Криштиану в очередной раз уведомил главного тренера Эрика тен Хага и представителей «Манчестер Юнайтед» о желании продолжить карьеру в другом месте. Он прошёл медобследование и даже немного поработал на поле, однако отдельно от команды.



При этом Мендеш, как стало известно The Athletic, уже провёл предметные переговоры со «Спортингом» касательно потенциального возвращения 37-летнего Роналду в клуб, где тот начинал профессиональную карьеру. Лиссабонцы в целом соответствуют требованиям Криштиану, поскольку заняли второе место в чемпионате Португалии-2021/22 и напрямую квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов, а именно там желает выступать Роналду.



Наставник «Спортинга» Рубен Аморим сомневается в возможности подписания Роналду, учитывая изменения в динамике команды, которые неизбежно внесёт появление 37-летнего звёздного футболиста. Также пока под вопросом финансовая составляющая такого трансфера, в том числе затраты на зарплату Криштиану. И в то же время издание подчёркивает, что его переход неизбежно принесёт клубу коммерческую выгоду.