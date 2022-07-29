Скульптор «Спартака» рассказал, посещал ли Федун памятник Нетто

Скульптор Александр Рукавишников рассказал, приезжал ли президент клуба Леонид Федун в приёмке памятника Игорю Нетто.

«Естественно. И Федун, и его сотрудники. «Спартак» — это же дружный коллектив», — приводит слова Рукавишникова «Матч».

В воскресенье, 31 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится открытие памятника легенды «Спартака» Игоря Нетто. Автором работы является скульптор Рукавишников.

Примечательно, что именно этот мастер сделал для «Спартака» памятники братьям Старостиным и Фёдора Черенкова, а его отец Александр Рукавишников создал статую гладиатора, которая стоит перед стадионом «красно-белых».

Отметим, что московский «Спартак» на данный момент занимает второе место в «Российской Премьер-Лиге» после двух сыгранных туров.