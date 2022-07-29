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Френки де Йонг может уйти в аренду из «Барселоны»

Френки де Йонг может уйти в аренду из «Барселоны»
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Полузащитник сборной Нидерландов и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг может уйти в аренду из клуба, сообщает Sport.es.

По информации источника, «Барселона» не смогла договориться ни с одним клубом о полноценном переходе полузащитника и теперь пришла к варианту с арендой на один сезон.

Ранее стало известно, что главный тренер каталонцев Хави попросил нидерландского футболиста пойти на сокращение зарплаты на 50%, но ни игрок, ни агент не хотят идти на это.

Френки де Йонгом уже долгое время интересуется «Манчестер Юнайтед». Однако игрок считает переход из «Барселоны» в стан «красных дьяволов» шагом назад в своей карьере.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 32 матчах испанской Примеры, забил три гола и отдал три результативные передачи.

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