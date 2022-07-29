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Защитник «Алании» Коротков вспомнил, как противостоял владикавказцам

Защитник «Алании» Коротков вспомнил, как противостоял владикавказцам
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Защитник «Алании» Александр Коротков вспомнил, как впервые встретился с игроками владикавказского клуба на поле. В прошлом сезоне игрок выступал за «Велес».

«Помню, как играл с «Аланией» в составе «Велеса». Мы играли дома, я тогда вышел всего на 20 минут, чувствовал себя не очень хорошо, заболел коронавирусом. Тяжело было вливаться, против нас выступала атакующая команда, необходимо было максимально выкладываться в обороне. А на матче в Грозном прочувствовал атмосферу и ажиотаж, болельщики тогда мощно поддерживали свою команду.

Ощущалась вся серьёзность и важность противостояния. Мы тогда потерпели поражение, хотя очень хотели победить! Я выложился на максимум, играть было приятно. Всегда интересно участвовать во встречах, где команды демонстрируют именно такой футбол: пытаются комбинациями вскрыть оборону, играют не только верхом, но и низом, показывают свои технические навыки и тактические наработки. Именно этим «Алания» запомнилась в тех матчах», — цитирует игрока пресс-служба владикавказского клуба.

Александр Коротков — воспитанник «Зенита».

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