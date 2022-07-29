В России не покажут новый сезон английской Премьер-лиги

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал об изменении в сетке вещания телеканала. Он раскрыл трудности в отношениях канала и правительства Великобритании.
«Из-за санкционного законодательства Великобритании «Матч ТВ» не покажет чемпионат Англии сезона-2022/2023, но договор не расторгнут. Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже. Никакой политической подоплёки, которая мешала бы нам показывать эти турниры, нет.
На данный момент мы готовимся к показу и находимся в плотном контакте с коллегами из ФИФА, а что будет дальше — посмотрим. Каждый день может что-то меняться. Мы готовы к любому развитию событий», — цитируют Тащина «Ведомости».
На данный момент в России не транслируются французская Лига 1, чемпионаты Португалии, Шотландии, Кубки Испании и Англии и прочие турниры.
- 29 июля 2022
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