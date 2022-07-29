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«Эвертон» делал запрос по трансферу полузащитника «ПСЖ» Гейе

«Эвертон» делал запрос по трансферу полузащитника «ПСЖ» Гейе
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гейе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, в французе заинтересован «Эвертон». Руководство клуба уже делало запрос по нему. Ранее француз защищал цвета «ирисок». Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года после вылета последней из высшего дивизиона чемпионата Англии в Чемпионшип. За это время в составе ливерпульской команды он провёл 108 матчей во всех турнирах на клубном уровне, где отметился четырьмя забитыми мячами.

По итогам сезона-2021/2022 «ПСЖ» стал победителем чемпионата Франции. В розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА французский клуб вылетел из турнира на стадии 1/8 плей-офф, уступив по сумме двух матчей мадридскому «Реалу».

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