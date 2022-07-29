«Не хотел стать свидетелем трагедии». Нагучев — о реконструкции стадиона «Факела»

Российский комментатор Роман Нагучев, в июне выступивший с критикой стадиона воронежского «Факела», рассказал об увиденных после реконструкции изменениях.

«Главное изменение? Первое, что увидел — здесь всё было разрушено (указывает на бровку поля. — Прим. «Чемпионата»). Был самый простой асфальт, который как будто бульдозером каждый день прогоняют. Теперь здесь что-то вроде искусственной травы. Новенькая совсем. Я знаю, что перестелили газон в штрафных площадках и поставили новые ворота.



Впечатления? Это картинка. Всё, что должно быть на картинке ,— всегда супер. Я ведь писал не об этом, а о том, как это выглядит и насколько безопасно. Весь вопрос был, насколько безопасно смотреть футбол на трибунах.



Нельзя за два с половиной месяца перестроить стадион заново. Очевидно, что есть вещи, которые за это время не исправить — их можно только прикрыть. Только из-за этого я всё и написал. Я не хотел стать свидетелем трагедии на стадионе в прямом эфире», — сказал Нагучев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.