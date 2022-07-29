The Telegraph: Роналду не полетит на матч «МЮ» с «Атлетико» из-за плохой формы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не полетит с командой в Осло (Норвегия) на товарищеский матч с мадридским «Атлетико». Физическая форма 37-летнего португальца значительно хуже его одноклубников, поэтому его участие в предстоящей игре исключается. Об этом сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, во время товарищеского матча главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг планирует наиграть состав, который будет близок к тому, что он выставит на встречу 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтоном» (7 августа). Основным форвардом «МЮ» в этих матчах должен стать француз Антони Марсьяль.

В Норвегию также могут полететь новички манкунианцев: полузащитник Кристиан Эриксен (свободный агент) и защитник Лисандро Мартинес («Аякс»). Отмечается, что в воскресенье, 31 июля, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Райо Вальекано» на домашнем «Олд Траффорд». В этой игре Роналду, пропустивший всю предсезонную подготовку команды, может выйти на поле.